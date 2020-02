Coronavirus: Italdesign, domani chiusi stabilimenti e uffici

Stabilimenti e uffici di Italdesign a Moncalieri e Nichelino rimarranno chiusi "per ragioni organizzative e logistiche preventive" anche domani. Decisioni per i prossimi giorni verranno concordate con le Autorità Sanitarie alla luce dei risultati che arriveranno. Lo rende noto l'azienda che "sta collaborando attivamente con le Autorità Sanitarie, che stanno gestendo la situazione direttamente".

"Prima di tutto - afferma Jörg Astalosch, ceo di Italdesign - voglio augurare al nostro collega una pronta e totale guarigione. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia. La nostra priorità rimane la salute di tutti i nostri collaboratori, delle famiglie e delle comunità in cui operiamo. Siamo certi di poter contare sulla cooperazione di tutti i nostri collaboratori, partner e clienti per far sì che questa situazione incida il meno possibile sulla normalità operativa quotidiana. Ci siamo già attivati per facilitare lo svolgimento delle operazioni quotidiane da remoto, grazie anche al programma di Smart Working attivato due anni fa.. Sono certo che torneremo presto alla normalità e torneremo più forti di prima". Un dipendente di Italdesign di Cumiana, che lavora presso lo stabilimento produttivo di Nichelino (Torino), è risultato positivo al Coronavirus.

L'azienda ha per questo deciso, domenica sera, di fermare l'attività. L'uomo è uno dei tre casi accertati finora in Piemonte.