Rispettiamocinstrada, a Roma corteo di pedoni e automobilisti

Cinquemila persone si sono ritrovate oggi a Roma per la manifestazione #RISPETTIAMOCINSTRADA, a sostegno della sicurezza stradale e della sostenibilità e contro le morti sulla strada. Associazioni di ciclisti, motociclisti, pedoni, automobilisti, familiari vittime della strada e oltre 250 associazioni hanno sfilato per le vie della città per sensibilizzare tutti i fruitori delle strade al rispetto reciproco. Nell'alveo dell'iniziativa nasce Tirispetto Lab per individuare le cause e proporre soluzioni concrete alla Politica, alle Istituzioni, alle Aziende, ai Cittadini.



L'etica, le iniziative sostenibili, la green economy, la qualità della vita nostra e soprattutto dei nostri figli - sostengono gli organizzatori - sono i reali temi prioritari dei quali si parla solo astrattamente ma che devono essere concretamente attualizzati.



Tirispetto Lab, fondata da Osservatorio Bikeconomy, ACCPI (associazione dei corridori ciclisti professionisti), Centro Sportivo Italiano, l'Associazione Gabriele Borgogni, tutti i loro partner, esponenti Rotary, Lions, è aperta a tutti coloro che decidano di aderire. L'obiettivo è essere un interlocutore privilegiato,sul tema della sostenibilità etica, di Istituzioni ed Aziende.



I fondatori hanno già incontrato i deputati De Toma e Cataldi, ai quali presenteranno un documento con le prime proposte: individuazione di un'unica figura istituzionale di coordinamento della tematica "sicurezza" riforma delle scuole guida.