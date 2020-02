Smog: Lombardia, da domani revocati divieti a Milano e Pavia

Sono revocate da domani, domenica 23 febbraio, le misure temporanee antismog attive nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano e Pavia. Lo comunica la Regione Lombardia, dopo che in entrambi i territori, per due giorni consecutivi, i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo.

Nella giornata di ieri la media delle concentrazioni di polveri sottili è stata inferiore al limite in tutta la Regione, ad eccezione della provincia di Cremona in cui il valore medio si è attestato a 56 µg/mü.