Pubblicità sessista di scooter, diffidati gli autori

Una pubblicità sessista da parte di un'azienda che produce scooter elettrici è stata segnalata a Ragusa da cittadini e associazioni e il sindaco Giuseppe Cassì ha scritto all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria affinché adotti i provvedimenti di propria competenza. "L'Istituto ha, infatti, sottoscritto un Codice di autodisciplina - dice il sindaco - che consente di bloccare e far ritirare le campagne sessiste o offensive a un apposito organo giudicante, il Giurì della pubblicità. Al tempo stesso stiamo procedendo con una diffida per l'agenzia pubblicitaria".

"Come organizzazione sindacale e come cittadine e cittadini ci consideriamo offesi dai messaggi degradanti e squallidi associati all'immagine che campeggia su un tabellone pubblicitario di Ragusa", dice Luisella Lionti, segretario organizzativo della Uil Sicilia e commissario della Uil Ragusa, che insieme al coordinamento Pari opportunità, chiede la rimozione del cartellone pubblicitario che promuove uno scooter elettrico con la scritta "Vienimi dietro: sono elettrica". "Attirare l'attenzione sul prodotto in vendita è l'obiettivo della pubblicità. Non più tollerato, però, se si tratta di pubblicità sessista e se lo scandalo va a intaccare la dignità della donna", conclude.