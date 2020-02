Abarth 595, protagonista al lancio del nuovo film di Lupin

A quarant'anni dal film 'Lupin III - Il Castello Di Cagliostro', il ladro più famoso del mondo torna al cinema e lo fa assieme alla sua inseparabile 500. Per rendere omaggio alla vettura gialla, icona italiana, guidata da Lupin e dalla sua banda, il brand Abarth è stato partner ufficiale dell'evento di presentazione della pellicola a Milano, dove la 595, espressione di performance e stile, è stata la protagonista dello Yellow Carpet pensato appositamente per l'occasione all'ingresso del cinema. L'amore di Monkey Punch per la Fiat 500 gialla è a tutti noto ed è rinnovato dal regista Takashi Yamazaki anche in 'Lupin III - The first'. Abarth 595 infatti rappresenta la versione tecnologicamente più avanzata e grintosa, proprio come questo nuovo film con una veste grafica in full CGI, distribuito da Anime Factory. Al cinema dal 27 febbraio, la nuova storia di Lupin III vedrà la città di Parigi, il Messico e il Brasile diventare teatro di una caccia al tesoro senza precedenti, a bordo dell'iconica 500.



Affiancata da una Fiat 500 storica, anch'essa gialla, la Abarth 595 Turismo protagonista della serata è di presentazione, è stata pensata per tutti quegli automobilisti che non vogliono rinunciare al comfort e agli aspetti più lifestyle dell'utilizzo dell'auto pur disponendo di una vettura altamente prestazionale.



Sotto il cofano, infatti, ci sono 165 CV, per un rapporto peso/potenza di 6,3 kg/CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. All'interno dell'abitacolo si trovano invece la selleria in pelle Abarth accuratamente rifinita e accattivante, perfettamente abbinata allo stile elegante di 595 Turismo. Sono poi tanti gli elementi che enfatizzano la sportività della 595 Turismo e contribuiscono ad assicurare la massima esperienza di guida nel solco della tradizione 'granturismo' italiana.