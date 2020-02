Eleganza e storia GT al Museo Ferrari

Alcune delle Ferrari Gran Turismo più eleganti sono le protagoniste di 'Ferrari Grand Tour - Un viaggio tra passione e bellezza', la mostra inaugurata ieri al museo Enzo Ferrari di Modena. Una tradizione che si rinnova nel giorno del compleanno del fondatore della Rossa e che quest'anno prevede un percorso attraverso cinque portali multimediali che rappresentano altrettante città: Parigi, Londra, New York, Shanghai e Abu Dhabi. Grazie a immagini e audio evocativi, il visitatore vive così un'esperienza immersiva al centro di onde di energia lungo le quali si dispongono le vetture, tra le più eleganti prodotte a Maranello e legate a personaggi illustri. Come la 375 MM nel 1954, una one-off commissionata da Roberto Rossellini per la moglie Ingrid Bergman o la 599 GTB Fiorano del 2006, con la carrozzeria decorata dall'artista Lu Hao, secondo lo stile delle porcellane della dinastia Song.