Vw Italia ottiene certificazione Top Employers Institute

Per il nono anno consecutivo Volkswagen Group Italia, consociata italiana del Gruppo Volkswagen, ha ottenuto il riconoscimento conferito dal Top Employers Institute. L'ente, certificatore globale di eccellenze in ambito HR, valuta sotto numerosi aspetti le aziende che adottano i più elevati standard qualitativi in materia di gestione del personale.



''Investiamo molto nei nostri Collaboratori, che consideriamo tra le risorse più importanti per la nostra Azienda. Stiamo vivendo un momento di profonda trasformazione, non solo del Gruppo Volkswagen ma anche dell'intero business - ha affermato Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia -. L'apporto di ognuno di noi è quindi di vitale importanza per il futuro dell'azienda, per questo poniamo grande attenzione alla cura della persona a 360 gradi''.



A fargli eco Raffaella Ponticelli, direttore Risorse Umane di Volkswagen Group Italia: ''Cerchiamo di non trascurare nessun aspetto della vita professionale e privata dei collaboratori, e per l'appunto le novità che da qualche anno stiamo progressivamente introducendo sono mirate a favorire la serenità extra-lavorativa, fattore chiave per permettere un'ottima performance professionale. Non solo, tutto ciò persegue anche un altro obiettivo, altrettanto importante per Volkswagen Group Italia: imporsi come un ottimo datore di lavoro e come catalizzatore dell'attenzione di giovani talenti in cerca di occupazione''.