Pininfarina, 90 Anni storia di capolavori nel disegno di auto

Siamo nel 1930 e una rivista dell'automobile dell'epoca scrive: ''Il popolare nomignolo di Pinin, onde la Torino automobilistica unicamente si serve per designare Battista Farina, sta per acquistare ufficiale diritto di cittadinanza in Italia in seguito alle recenti sistemazioni sociali che portarono alla creazione appunto della società anonima Carrozzeria Pinin Farina''. L'azienda, che si chiama Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina, viene fondata il 22 maggio operando nello stabilimento di corso Trapani (su una superficie di quasi 10mila mq) con 150 collaboratori. A 90 anni di distanza la Pininfarina - nome che è stato cambiato nel 1961 in base ad un decreto del presidente della Repubblica Gronchi - è una grande realtà che abbraccia design e ingegneria automotive, la costruzione di auto one-off e serie limitate, il design industriale, l'architettura di esterni e interni, i mezzi di trasporto, il design per la customer experience e il design della user interface.



Un grande evento a Milano, alla presenza del top management dell'azienda guidata dall'AD Silvio Pietro Angori e dal presidente Paolo Pinifarina, nipote del fondatore, ha celebrato oggi alla Triennale questo importante anniversario. Una storia di successo che s'identifica con lo sviluppo, nel torinese, di una vera e propria scuola di maestri carrozzieri, diventati nel tempo designer e progettisti di auto, oggi come allora eccellenza assoluta del Made in Italy nel mondo. Attualmente sotto il marchio Pininfarina (ridisegnato aggiungendo il numero 90 proprio per esaltare il valore storico del nome) operano tre aziende in Italia (Pininfarina SpA a Cambiano, Pininfarina Engineering a Torino, Galleria del Vento a Grugliasco), una in Cina (Pininfarina Shanghai), una negli Stati Uniti (Pininfarina of America) e due in Germania (Pininfarina Deutschland a Leonberg e Monaco). L'eccezionale portfolio della marca comprende oltre 1200 vetture disegnate in 90 anni e più di 600 tra progetti nell'industrial design, nell'architettura e nei mezzi di trasporto. Pininfarina vanta anche una esperienza di ben 48 anni nella ricerca aerodinamica, con la Galleria del Vento inaugurata nel 1972 e di 42 anni nella mobilità elettrica, visto che la prima vettura a batteria è stata sviluppata nel 1978. Impossibile elencare tutti i capolavori che portano sulla fiancata il celebre stemma con la F disegnato da Gian Battista Farina: dalla Cisitalia 2020 del 1946, prima auto esposta al MoMa di New York alla Lancia Aprilia Berlinetta Aerodinamica del 1937, dalla Alfa Romeo Giulietta Spider del 1955 alla Ferrari 250 GT del 1960, dalla Ferrari Daytona del 1968 alla Ferrari F40 del 1987, prima hypercar del Cavallino.