Hyundai, Donckerwolke riceve premio Designbest

Il chief designer officer di Hyundai Motor Group Luc Donckerwolke ha ricevuto il premio Designbest nell'ambito della diciannovesima edizione degli Autobest awards.



Grazie al riconoscimento, Luc Donckerwolke entra a far parte della 'Designbest Hall of Fame' di Autobest, dedicata ai designer di maggior successo dell'industria automobilistica globale.



I risutati ottenuti da Luc Donckerwolke - che come chief design officer ed executive vice president di Hyundai Motor Group guida la direzione del design e la strategia dei marchi Hyundai, Kia e Genesis - sono stati ufficialmente riconosciuti durante la cerimonia di premiazione tenutasi il 13 febbraio a Magonza, in Germania, da parte dei membri della giuria di Autobest, in rappresentanza di 31 paesi europei.



''Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento e di entrare a far parte della Designbest Hall of Fame. Nella mia carriera ho avuto il privilegio di progettare le auto più belle per molti marchi entusiasmanti, e di poter accettare fantastiche opportunità come quella di disegnare per Hyundai, Kia e Genesis.



Finora è stato un viaggio elettrizzante e fantastico, e sono emozionato per il futuro'', ha commentato Luc Donckerwolke.



Prima di entrare a far parte di Hyundai Motor Group nel 2015, Donckerwolke ha lavorato per molti anni presso il Gruppo Volkswagen, dove è stato coinvolto nello sviluppo dell'Audi A2 e delle Lamborghini Murcielago e Gallardo. Nel 2012, Luc è diventato responsabile del design di Bentley e ha guidato lo sviluppo della concept car EXP 10 Speed 6. Nel 2015 si è trasferito a Hyundai dove ha lavorato al nuovo marchio di lusso del gruppo, Genesis. Nel 2016 è stato nominato capo dello Hyundai Design Center, prima di essere promosso a chief design officer nel 2018. (ANSA).