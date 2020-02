Smog: Vercelli, da domani stop ai veicoli Euro 4

Stop agli Euro 4 diesel, da domani a giovedì, a Vercelli, l'unica città del Piemonte dove è scattato il livello arancione di allerta per gli sforamenti di Pm10 nell'aria. A dirlo è il nuovo bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, che indica semaforo verde per tutte le città piemontesi monitorate dalla rete dell'Agenzia tranne che per la città del riso.

Vercelli ha registrato uno sforamento dei livelli concessi di Pm10 (50 microgrammi al metro cubo) per quattro giorni consecutivi, da giovedì a domenica, con concentrazioni tra i 54 e 75 microgrammi al metro cubo. Un nuovo aggiornamento è atteso per giovedì 20 febbraio.