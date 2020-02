Bmw M2 Competion, versione speciale firmata Futura 2000

Una Bmw M diventa arte contemporanea. Sulla scia dell'ulteriore sviluppo di BMW Individual, la BMW M GmbH presenterà infatti la sua ultima collaborazione che questa volta ha a che vedere con il mondo dell'arte internazionale. Il progetto è quello sviluppato in collaborazione con l'artista internazionale FUTURA 2000 e che in questi giorni è protagonista della seconda edizione di Firenze Los Angeles. In questa collaborazione, FUTURA 2000, noto per la sua padronanza del colore, delle forme concentriche e della composizione cinetica, creerà tre versioni esclusive e uniche della BMW M2 Competition nel suo stile inconfondibile. Lo stesso artista si cimenterà anche sul progetto di una edizione limitata di Bmw M2 destinata ad essere poi venuta al pubblico. "La BMW M2 Competition - ha detto Futura 2000 - è dinamica, estroversa e, in una certa misura, piacevolmente provocatoria. Considero un grande onore poter aggiungere un tocco speciale a questo veicolo". "Siamo molto orgogliosi - ha detto invece Markus Flasch, CEO di BMW M GmbH - di essere riusciti a ottenere un artista di fama internazionale come FUTURA 2000 per la collaborazione sui tre unici pezzi del concorso BMW M2. Sono impaziente di vedere come trasformerà il nostro M2 anche nell'edizione destinata ai clienti. Con il suo stile unico, costruttivo e ribelle, Futura si adatta perfettamente ad un'automobile giovane e selvaggia come la BMW M2 Competition." L'artista lavorerà ampiamente sulle tre versioni uniche della BMW M2 by FUTURA 2000 sia all'esterno che all'interno. I modelli a produzione limitata recheranno anche la sua firma unica. Le strisce di assetto sul cruscotto e sulla console centrale di ogni veicolo vantano uno speciale design FUTURA 2000. I sedili sportivi in pelle Dakota M bicolore in bianco e nero e avorio, presentano cuciture a contrasto blu polare. Inoltre, la confezione interna comprende un volante sportivo in pelle M Alcantara con marcatura grigia a 12 ore e speciali finiture del davanzale della porta che recano il numero consecutivo in edizione limitata e una firma Futura.