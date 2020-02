Per villa con autodromo privato 'bastano' 16,15 milioni euro

Chi non ha sognato di possedere una casa di campagna con un comodo garage dove sistemare una trentina di automobili e con un ampio parco che comprende anche un vero autodromo, dove scatenare in tutta tranquillità i cavalli delle Porsche e delle Ferrari della propria collezione? Solo pochi privilegiati possono permettersi una simile 'progettualità' e solo pochi privilegiati hanno ora la possibilità di acquistare a Thonotosassa, una località nella zona di Tampa, in Florida, una villa (o meglio, una proprietà) che viene proposta dall'agenzia Smith & Associates Real Estates al prezzo di 17,5 milioni di dollari, cioè 16,15 milioni di euro, e che possiede proprio queste caratteristiche.



Fatta costruire senza badare a spese da un ricco collezionista di auto nel 2012, la proprietà di Thonotosassa comprende infatti una dependance da oltre 330 mq trasformata in garage-museo (vi erano ospitate vari gioielli da collezione tra cui una McLaren F1 LM e una Ferrari 250 LM) e una pista con otto curve, ideale per la guida delle auto sportive non omologate per circolare su strada.