A Pomigliano il 25 febbraio festa per i 40 anni della Panda

I 'primi' quaranta anni della Panda saranno festeggiati nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco con un evento in programma il prossimo 25 febbraio al quale prenderà parte Pietro Gorlier, Ceo Emea Region. "Una storia di successo e tecnologia a Pomigliano", il titolo dell'evento, durante il quale Gorlier illustrerà anche i progressi degli investimenti e i prossimi traguardi della fabbrica, nella quale sono in corso i lavori di riorganizzazione per consentire le nuove produzioni. A Pomigliano, dove dal 2011 si produce la sempre gettonatissima Panda, nonostante i suoi 40 anni, sarà anche realizzata la versione ibrida dell'utilitaria.

Grande attesa tra i sindacati, i cui esponenti sperano che l'occasione sia utile all'annuncio dell'avvio in tempi brevi delle nuove produzioni in modo da consentire la piena saturazione dell'organico, attualmente in regime di cassa integrazione per riorganizzazione.