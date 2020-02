Smog: accordo Ministero-Regione Toscana su qualità dell'aria

Ministero dell'Ambiente e Regione Toscana hanno firmato oggi un accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria in Toscana: prevede lo stanziamento di risorse e specifiche misure attuative del Piano regionale del 2018. "E' l'inizio di una collaborazione importante sui temi dell'ambiente", ha spiegato il governatore toscano Enrico Rossi.

"Il ministro mette a disposizione 4 milioni - ha proseguito - noi aggiungiamo un altro milione, e l'obiettivo è intervenire nelle due aree, la piana di Lucca e quella di Firenze fino a Prato e Pistoia, dove ci sono problemi di qualità dell'aria. Naturalmente l'aria deve migliorare ovunque, ma intanto iniziamo a intervenire lì. Voi sapete che noi stiamo già piantumando, come Regione, sulla Piana fra Sesto e Prato, sono in corso piantumazioni importanti". Tali risorse, ha detto Rossi, saranno investite in interventi per favorire la mobilità sostenibile: insieme a questo, ha aggiunto, "mettiamo altri cinque milioni di fondi europei che andranno a bando per le piantumazioni, quindi già sono 10 milioni; in più ci stiamo predisponendo per attingere ad altri fondi nazionali che sono stati messi a disposizione con la Finanziaria, sempre finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria".