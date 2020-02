Mobilità, da oggi sulle auto Enjoy le mappe di Waze

Enjoy, il servizio di vehicle sharing a rilascio libero realizzato da Eni, e Waze, l'app di navigazione gratuita con più di 130 milioni di utenti al mondo, hanno avviato una partnership che consente la loro integrazione dando la possibilità all'utente Enjoy di accedere alle mappe realizzate da Waze in modo semplice e veloce. Grazie a questa collaborazione tra gli utenti, Waze rileva i tratti in cui il traffico si intensifica lungo il percorso e suggerisce in real-time il miglior itinerario alternativo.



Gli automobilisti a bordo dei veicoli Enjoy possono accedere alle mappe scaricando l'app di Waze, a quel punto si avvia il noleggio tramite l'app di Enjoy ed è possibile utilizzare Waze per impostare il tragitto (a voce o manualmente) e seguire il percorso prestando attenzione alle informazioni che verranno fornite fino all'arrivo a destinazione. E, in qualsiasi momento, sarà possibile tornare alla schermata di noleggio facendo tap sull'icona di Enjoy presente sulla mappa di Waze.



Attualmente il servizio Enjoy conta oltre 950.000 iscritti ed è attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Dall'apertura del servizio, nel dicembre 2013, sono stati effettuati più di 22 milioni di noleggi. A Milano, la flotta Enjoy è composta da 1.000 Fiat 500 e 20 Fiat Doblò.