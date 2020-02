Jeep Gladiator, lo spot con Bill Murray al Super Bowl

Record di visualizzazioni per lo spot pubblicitario 'Groundhog Day' del marchio Jeep, con Bill Murray, realizzato per l'edizione 2020 del Super Bowl.



Protagonista assieme all'attore il pick-up Jeep Gladiator, per lo spot pubblicitario trasmesso durante il Big Game e più visto sui social media (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram). "Con 104.246.754 visualizzazioni sui canali social, 'Groundhog Day' ha avuto più visualizzazioni sui social di qualsiasi altro spot del Super Bowl 2020 - ha dichiarato Olivier François, Chief Marketing Officer, FCA - oltre ad essersi aggiudicato l'acclamato USA Today Ad Meter. 'Groundhog Day' è stato anche lo spot automobilistico più visto sullo YouTube AdBlitz di quest'anno." Lo spot vede Bill Murray nel ruolo di Phil Connors, il protagonista del film del 1993 'Groundhog Day' (in Italia conosciuto con il titolo 'Ricomincio da capo'). Nello spot, Connors sceglie una Jeep Gladiator per la sua fuga che lo vede al fianco di una marmotta - ha dichiarato Olivier François, Chief Marketing Officer FCA - Neppure nei suoi sogni più sfrenati un pubblicitario oserebbe immaginare di avere Bill Murray in uno spot per il Super Bowl e, soprattutto, di fargli indossare di nuovo i panni dell'iconico protagonista di 'Ricomincio da capo'. La magia è avvenuta per la prima volta qualche anno fa, quando ho avuto l'incredibile fortuna di incontrare Bill di persona. In quel momento ho capito che era perfetto per Jeep, perché come Jeep Bill è uno spirito libero.