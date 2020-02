Cupra inaugura nuova sede e svela versione estrema Leon

Il prossimo 20 febbraio Cupra inaugura la sua nuova sede, il Cupra Garage, presentando la famiglia Cupra Leon, che comprende i modelli stradali e da gara.



Si tratta, nel dettaglio, della prima Leon con logo Cupra e si distingue per un design esclusivo e una gamma di motori ad alte prestazioni. ''L'attuale Leon Cupra è stata un bestseller, con quasi 44.000 unità vendute - ha dichiarato Wayne Griffiths, ceo di Cupra - . Con il lancio della nuova Cupra Leon rafforzeremo il marchio Cupra, dando una nuova identità a una vettura già di per sé emblematica. La nuova Cupra Leon sarà un King of Leons''.