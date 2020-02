Cancellato il MWC di Barcellona per paura del Coronavirus

Il Mobile World Congress, la più importante fiera di tencologia e telefonia mobile in programma a fine febbraio a Barcellona, non si farà a causa del coronavirus. Lo ha deciso la Gsma, l'associazione mondiale degli operatori delle telecomunicazioni che organizza l'evento, al termine di una lunga riunione. Il Ceo dell'associazione John Hoffman, riferisce Bloomberg, ha spiegato che l'epidemia ha reso "impossibile" fare l'evento.

Gli organizzatori del World Mobile Congress hanno deciso per la cancellazione dell'evento dopo le defezioni delle aziende più importanti del settore. Il MWC è uno dei più grandi eventi mondiali finora cancellati a causa del virus che ha ucciso più di 1.100 persone fino ad oggi. L'annuncio è arrivato dopo che il GSMA, l'associazione commerciale mobile che organizza la manifestazione ogni anno si è riunito per decidere il destino dell'evento che era stato programmato per essere organizzato a Barcellona dal 24 al 27 febbraio. "Il GSMA ha annullato MWC Barcelona 2020 perché la preoccupazione globale per l'epidemia di coronavirus, preoccupazione per i viaggi e altre circostanze, rende impossibile per il GSMA tenere l'evento", si legge in una nota. La decisione è stata presa "tenendo in debito conto l'ambiente sicuro e salubre di Barcellona e del paese ospitante" e che le parti della città ospitante hanno compreso la cancellazione.

Poche ore prima della riunione, Vodafone, Nokia, Deutsche Telekom, la britannica BT e Rakuten del Giappone si erano ritirati, seguendo le orme di Intel, Facebook, Cisco e della cinese Vivo. Una fonte vicina all'evento ha affermato che la cancellazione costerà agli organizzatori circa 100 milioni di euro. Finora, la Spagna ha registrato solo due casi confermati di infezione. Il congresso annuale attira normalmente più di 100.000 persone, tra cui 5.000 e 6.000 partecipanti dalla Cina, affermano gli organizzatori.