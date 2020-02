Viabilità: Bolzano in tilt per chiusura SS12

Traffico in tilt questa mattina a Bolzano a causa della chiusura della statale del Brennero nei pressi del Virgolo dove sono in corso i lavori di disgaggio dopo il brillamento di uno sperone pericolante. Secondo la centrale viabilità il traffico è bloccato praticamente su tutte le strade di transito nel capoluogo: in zona industriale, viale Druso, Gries e centro storico. Anche gli accessi all'autostrada a Bolzano Sud e alla Mebo sono intasati. Un miglioramento è in vista solo per il tardo pomeriggio quando - presumibilmente alle 17.30 - sarà riaperta la statale.