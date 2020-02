Nissan Leaf Dream Drive, prima ninnananna a zero emissioni

Nissan presenta Leaf Dream Drive, la prima 'ninnananna' a zero emissioni sviluppata per tutti i genitori che ricorrono al potere del dream driving, ovvero il far viaggiare i bambini in auto fino a quando prendono sonno.



Nella ninnananna i suoni di Nissan Leaf a zero emissioni si fondono con le frequenze sonore di un motore a combustione interna per creare una traccia audio che rilassa i bambini.



Una nuova ricerca condotta in tutta Europa evidenzia come i genitori soffrano a causa della costante privazione del sonno.



Mediamente un genitore con un bambino fino ai due anni dorme meno di cinque ore di sonno per notte, e il 60% ammette di ricorrere al dream driving per far addormentare i bambini di cui il 57% almeno una volta alla settimana.



Analizzando il motivo della scelta del dream driving, Nissan ha scoperto che il 70% dei genitori ne attribuiscono il successo al movimento del veicolo, mentre in realtà è prevalentemente in virtù delle frequenze sonore rilassanti dei motori a combustione in funzione che i bambini si addormentano in auto.



Secondo l'esperto, Paul Speed-Andrews, Noise and Vibration Development Manager di Nissan, ''un veicolo elettrico come Nissan Leaf è l'opzione migliore per il dream driving; sappiamo però che per la sua silenziosità può non essere altrettanto efficace rispetto alle auto con motori endotermici. I motori a combustione infatti emettono una frequenza sonora che è una combinazione di rumore bianco, rosa e marrone con tonalità variabile; si crea così un ambiente sonoro orchestrale ideale per calmare e tranquillizzare il bambino''. Se praticato frequentemente in auto con motore endotermico, il dream driving pesa sull'impronta ecologica, con emissioni di CO2 fino a 70 kg l'anno. Il 70% dei genitori europei concorda che un veicolo elettrico li farebbe sentire sia meno colpevoli per le emissioni di CO2 sia un miglior modello di consapevolezza ambientale per i propri figli.



Per offrire loro una soluzione, Nissan ha avviato una collaborazione con il noto Sound Designer e Sleep Coach Tom Middleton, creando Nissan Leaf Dream Drive, la prima ninnananna a zero emissioni, una playlist per bambini insonni: contiene cinque tracce da tre minuti che si integrano nelle avanzate tecnologie di bordo disponibili su Leaf 100% elettrica. Il dream driving a bordo di una Nissan Leaf può inoltre rendere il viaggio ancora più rilassante anche per i genitori. L'assenza di emissioni inquinanti e la funzionalità e-Pedal contribuiscono a una guida più fluida, consentendo di guidare e frenare con un solo pedale.



Inoltre il ProPilot riduce in misura significativa la tensione per chi guida, rendendo più confortevole e sicura la guida notturna. Aiuta infatti il genitore a tenere una velocità costante, mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e restando all'interno della propria corsia. Collegando lo smartphone alla propria Nissan Leaf tramite Android Auto e Apple CarPlay è possibile ascoltare la ninnananna sulle piattaforme come Apple Music, Spotify, SoundCloud, YouTube e Deezer.