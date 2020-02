World Car of the Year Awards, annunciate le dieci finaliste

Gli organizzatori del World Car of the Year Awards hanno comunicato in occasione del Delhi Motor Show la lista delle 10 finaliste che sono state scelte dalla giuria composta da 86 giornalisti specializzati. In occasione del Salone dell'Auto di Ginevra questo elenco si ridurrà a 3 nomi, e da questo terzetto uscirà l'auto vincitrice che sarà proclamata in aprile al New York Motor Show. Le top ten sono la Hyundai Sonata, la Kia Soul EV e la Kia Telluride, la Land Rover Range Rover Evoque, la Mazda3 e la Mazda CX-30, la Mercedes CLA e la Mercedes GLB, e infine la Volkswagen Golf e la Volkswagen T-Cross. Selezionate anche le candidate al premio World Urban Car of the Year (Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio e Volkswagen T-Cross) e hello di World Luxury Car of the Year (Bmw X5, Bmw X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 e Porsche Taycan). Al titolo di World Performance Car of the Year concorreranno invece la Bmw M8, le Porsche 718 Spyder e Cayman GT4, la Porsche 911 e la Porsche Taycan oltre alla Toyota GR Supra.