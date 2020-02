A14, chiusura Pescara Ovest-Pescara sud

Sull'autostrada A14 per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 22 di martedì 11 febbraio alle 6 di mercoledì 12 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione Pescara ovest, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro a di Pescara sud, per proseguire in direzione di Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Pescara sud, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro alla stazione di Pescara ovest, per proseguire verso Ancona/Bologna. Costanti aggiornamenti su viabilità e percorsi alternativi sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni call center Autostrade 840.04.21.21.