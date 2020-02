A gennaio 95,2 mln da bollo auto in Lombardia

Ammonta a oltre 95,2 milioni di euro (95.201.301) il gettito proveniente dal pagamento del bollo auto registrato dalla Regione Lombardia alla prima scadenza del 31 gennaio 2020. A gennaio, 110.073 privati e 1.444 persone giuridiche hanno scelto la domiciliazione bancaria, che in Lombardia da quest'anno dà diritto al 15% di sconto sulla tassa (prima era del 10%): rispetto all'anno scorso - fa sapere la Regione - i numeri sono cresciuti rispettivamente del 29% e del 359%. Chi ha usufruito dello sconto nel complesso ha versato 18.689.035,71 euro con un risparmio medio di 29,41 euro, con una punta massima di 294,70 euro (nel 2019 sono stati 19,78 e 196,47). "Gli automobilisti lombardi a gennaio hanno risparmiato 3,28 milioni di euro", ha sottolineato l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini. "Registriamo un forte calo di emissione di avvisi di mancato pagamento. Un trend che è anche indice di una netta diminuzione della cosiddetta evasione 'inconsapevole' - ha spiegato Caparini - quella per intenderci dovuta a dimenticanza e che porta a pagare sanzioni". Chi ha il bollo in scadenza il 31 marzo per poter usufruire già da quest'anno della riduzione del 15% ha tempo entro febbraio. Per averne diritto si deve far pervenire il mandato di pagamento alla Regione entro il giorno 15 o alla fine del mese precedente quello della scadenza. Le due date valgono rispettivamente nel caso di invio per posta ordinaria oppure online, tramite l'Area Personale Tributi'. Per l'operazione di pagamento tramite domiciliazione bancaria il costo è di 1 euro.