Lunedì breve chiusura Autobrennero a Bolzano

Sino a lunedì sono previsti disagi alla viabilità a Bolzano per il brillamento di una roccia pericolante sulla parete del Virgolo sopra la statale del Brennero. I tecnici sono al lavoro da sabato mattina per le operazioni di disgaggio della roccia di 300 metri cubi, pesante circa 800 tonnellate. Dopo la posa delle reti, degli ancoraggi e dei sistemi di allarme per eventuali movimenti della roccia, saranno posizionate complessivamente 60 chili di cariche esplosive che verranno fatte brillare lunedì, attorno alle ore 11.

Nelle giornate di sabato e domenica la SS12 sarà interrotta dalle 9.30 alle 16.30 tra il tunnel del Virgolo e l'accesso Ponte Virgolo. Lunedì, giorno del brillamento, la SS12 sarà off-limits dalle ore 9 nel tratto compreso fra il tunnel del Virgolo e Ponte Campiglio, e sarà necessario chiudere anche l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni fra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud fra le 10.55 e le 11.10. Dalle ore 13 la situazione tornerà lentamente alla normalità.