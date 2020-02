Smog: per 60% milanesi Area B non migliora qualità aria

Area B, la zona a traffico limitato che vieta l'accesso e la circolazione delle auto più inquinanti, secondo la maggioranza dei milanesi non ha prodotto benefici consistenti alla città: per il 60% delle persone l'inquinamento dell'aria è rimasto uguale, mentre per il 55% anche il traffico e la viabilità sono rimasti immutati. E' uno dei dati emersi dal sondaggio Ipsos realizzato in occasione della XXI edizione del Premio alla virtù civica dei milanesi, 'Panettone d'oro 2020', promosso dal Coordinamento comitati milanesi per valorizzare le persone che si sono distinte per il loro impegno nei confronti del prossimo e della società. Una parte consistente del sondaggio è dedicata al tema ambientale. Il 31% dei milanesi è molto d'accordo con l'istituzione del provvedimento Area B, mentre il 18% risulta per nulla d'accordo. Tra gli elementi ritenuti più importanti per la difesa dell'ambiente c'è la raccolta differenziata (77%), che secondo l'89% dei milanesi è anche forte indicatore del senso civico; segue l'ampliamento delle zone verdi (76%) e della rete dei mezzi pubblici (75%). In generale l'andamento del senso civico dei milanesi si mantiene in linea con lo scorso anno: la maggioranza relativa (43%) ritiene che sia peggiorato, ma si tratta del dato più basso dal 2010. Solo per il 16% dei milanesi il senso civico è aumentato. Il primo requisito per aumentare il senso civico è ritenuta l'educazione (73%). Sono 10 le persone che verranno premiate domani alla Triennale di Milano: tra loro ci sono ad esempio Faustino Boioli, medico in pensione che dedica il suo tempo a portare cure mediche e farmaci si più disagiati, Armando Leone, che si propone come volontario nonno-vigile per la sorveglianza di alcune strutture comunali.

Un premio di incoraggiamento andrà anche a Marcos Cappato, studente disabile che ha sostenuto con forza il diritto alla studio per tutti coloro che non possono raggiungere la scuola in autonomia.