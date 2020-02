Istat, auto elettriche nel paniere riflette nuovo stile vita

"L'ingresso dell'e-mobility nel paniere Istat riflette un nuovo stile di vita e di guida".



È questo il commento di Bruno Mattucci, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, in merito all'introduzione nel 'cesto virtuale' di Istat della voce di spesa relative alle auto e ai monopattini elettrici. "In Nissan - ha aggiunto Mattucci - siamo stati i pionieri con oltre 10 anni di esperienza nella produzione e vendita di modelli a zero emissioni. Stiamo accompagnando la transizione energetica con un'intera gamma disponibile di soluzioni 100% elettriche, dalla Nissan Leaf ai veicoli commerciali a zero emissioni. I nuovi modelli elettrici sono sempre più lunghi nell'autonomia di percorrenza con una ricarica con il vantaggio di non avere blocchi nella circolazione e costi di gestii molto più bassi rispetto ai mezzi termici". Nell'aggiornamento del paniere, quest'anno, si evince il cambiamento dei consumi e delle abitudini degli italiani, con uno stile di vita decisamente più green rispetto al passato.