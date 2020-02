Auto 'pulite' per lavori 'sporchi', nei guai prestanome

Sulla carta risultava un commerciante di auto, ma non dichiarava alcun profitto e da qualche tempo percepiva anche il reddito di cittadinanza. In realtà, grazie alle oltre 50 auto che si era intestato, avrebbe fatto da prestanome per chi aveva bisogno di un veicolo 'pulito' da utilizzare per commettere qualche reato, come furti in abitazione, rapine e truffe ai danni di anziani. L'uomo, un 49enne cittadino romeno residente a Milano, è stato smascherato al termine di un'indagine condotta dalla Polizia Locale di Imola (Bologna), insieme alla sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri della Procura di Milano.

L'indagine ha portato alla sua denuncia per falso in atto pubblico continuato. Gli accertamenti che hanno fatto arrivare al 49enne sono partiti lo scorso 8 novembre, quando una pattuglia della Polizia Locale di Imola si era messa all'inseguimento di un'auto il cui conducente non si era fermato all'alt e nella fuga aveva tentato di investire uno degli agenti. A bordo erano in quattro, ma solo uno degli occupanti venne successivamente bloccato: un giovane albanese che fu denunciato. Sulla vettura vennero trovati vari arnesi da scasso, tra i quali un flessibile elettrico. L'auto era intestata al 49enne, al quale gli investigatori sono arrivati con l'ausilio dei Centri di Cooperazione Internazionale e degli organi di polizia romeni, scoprendo che aveva una cinquantina di veicoli intestati. Oltre alla denuncia, è stato emesso un blocco anagrafico sull'uomo e sulla società di cui risulta titolare, impedendo l'acquisto di nuove vetture e la vendita di quelle già in possesso, che vengono cancellate, per intestazione fittizia, dal PRA.