Lamborghini espone una Miura SVJ al salone Rétromobile

Dal 4 al 9 febbraio Lamborghini Polo Storico è presente a Rétromobile, il salone parigino dedicato alle autovetture classiche, con un esemplare della più rara versione del modello Miura, la SVJ. L'esemplare esposto, con telaio numero 4860, è una delle quattro SVJ prodotte dalla casa all'epoca. Le SVJ sono vetture speciali, costruite su specifica richiesta e ispirate alla Miura Jota.



La SVJ presente a Parigi è stata prodotta nel 1973 per il pilota tedesco Hubert Hahne, all'epoca importatore Lamborghini per la Germania, verniciata in colore nero e con interno in pelle bianco-nero. Nel 1977 Hubert Hahne fece riverniciare la sua Miura SVJ in Lamborghini in colore Argento, aggiornando al contempo l'interno, realizzato in Pelle Nero, combinazione conservata tuttora. La vettura rimase in Germania fino ai primi anni 2000, momento in cui divenne parte di una collezione giapponese e mai più esposta in pubblico. Lamborghini Polo Storico, il dipartimento che si occupa di preservare l'heritage della Casa di Sant'Agata Bolognese nato nel 2015, ha effettuato un restauro conservativo iniziato con un profondo processo di analisi della documentazione presente nell'Archivio e la ricerca di fonti e testimonianze del periodo, al fine di riportare la vettura alle più assolute condizioni di originalità e preservazione. A fianco della Miura SVJ, è esposto a Rétromobile anche un modello costruito utilizzando parti di ricambio, soprattutto di carrozzeria, motore e sospensioni, dedicate alla Miura P400 S.



Quest'anno, dal 10 al 13 Settembre 2020, il Polo Storico organizzerà un tour dedicato a tutte le Lamborghini d'epoca.



Partendo dalla città di Brunico, i partecipanti avranno modo di guidare le loro auto per circa 350 km in Trentino Alto Adige, sui passi di montagna più spettacolari delle Dolomiti. Durante l'evento avverranno anche le celebrazioni dei 50 anni di Jarama ed Urraco ed i 30 anni di Diablo.