IVA patenti, Confarca: su 'A' non prevista, fare chiarezza

''L'Agenzia delle Entrate ha asserito che anche le patenti A sono soggette ad IVA. Questo comportamento pare assurdo perché continuano a sostituirsi al legislatore, in quanto nella norma c'è chiaramente scritto che l'IVA va applicata solo alle patenti B e C1''. È questo il commento di Paolo Colangelo, presidente della Confarca (la confederazione nazionale che rappresenta le autoscuole e gli studi di consulenza) durante il suo intervento alla riunione dell'associazione di categoria che si è tenuta nel fine settimana a Torino. Il presidente Confarca è intervenuto per sottolineare l'incongruenza del chiarimento di Telefisco riguardo l'applicazione del balzello anche alle patenti per i motocicli.



''Come associazione di categoria ci domandiamo a chi dobbiamo far riferimento, se al Parlamento ed alle leggi emanate, oppure all'Agenzia delle Entrate - afferma Colangelo - Questo comportamento è paradossale e tipicamente italiano, abbiamo chiesto con la massima urgenza una audizione in commissione Finanze affinché venga fatta chiarezza''.