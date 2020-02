In soccorso cugino ma anche lui aveva bevuto, via patenti

Corre dal cugino che non poteva guidare perché aveva bevuto troppo. Ma anche lui era su di giri.

Ritirata la patente a tutti e due. Operazione della polizia stradale di Grosseto nell'ultimo fine settimana in collaborazione con il personale medico della questura. Un 58enne del napoletano, era accorso con la sua auto in aiuto di un cugino 61enne, quest'ultimo al volante di un'altra auto e fermato dai poliziotti a causa del tasso alcolemico di 0,71 g/l. Il 58enne, appena è giunto sul posto per portare via il mezzo del parente, ha infilato le chiavi nel cruscotto ma, prima di accendere il motore, gli agenti lo hanno sottoposto al test dell'etilometro. Anche lui è risultato positivo poiché aveva un tasso di alcool nel sangue pari a 0,73 g/l. A quel punto i due cugini hanno dovuto chiamare un terzo familiare, un 45enne loro conterraneo, risultato sobrio al test, al fine di recuperare entrambi i veicoli. Nel corso della stessa operazione un 24enne di Grosseto, fermato mentre era alla guida, è risultato positivo a drugh-test, gli investigatori hanno inviato il campione salivare al laboratorio di Roma per le controanalisi. Pure a lui, che ha ammesso di aver fumato dicendo che era stato ad una festa con gli ex compagni di classe, è stata ritirata la patente.