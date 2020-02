Ad Alberto Bombassei Brembo il Premio Gianni Mazzocchi

Il Premio Gianni Mazzocchi - conferito ogni anno da Quattroruote a una personalità che con il suo impegno ha introdotto significative innovazioni nel mondo dell'automotive - per il 2020 è stato assegnato ad Alberto Bombassei fondatore e presidente della Brembo SpA, società leader di mercato nella progettazione e produzione di sistemi frenanti a elevate prestazioni. Nel consegnare il trofeo disegnato dall'architetto inglese David Chipperfield, (guest editor per Domus 2020) Maria Giovanna Mazzocchi, presidente di Editoriale Domus ha ricordato di Bombassei ''il suo genio industriale, la sua passione mai sazia, la sua guida innovatrice nel progresso dell'auto e delle competizioni''.



Bombassei è anche fondatore e presidente di Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell'innovazione ispirato alla multi-settorialità e all'interdisciplinarietà che valorizza il dialogo tra la cultura accademica, imprenditoriale e scientifica. Dal giugno 2018 è anche presidente della Fondazione Italia Cina. Membro dell'Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell'industria automobilistica mondiale, ha ricevuto una laurea honoris causa in ingegneria meccanica dall'Università degli Studi di Bergamo (2003) e un master hc in strategie per il business dello sport dall'Università Ca' Foscari di Venezia (2010).



Nel corso del Quattroruote Day 2020, appuntamento che da sedici anni costituisce un atteso momento d'incontro e di dibattito per il mondo dell'auto e della sua filiera e che è stato organizzato agli IBM Studios di Milano, è stato proclamato anche il modello votato dai lettori del mensile specializzato come Novità dell'Anno 2020. Con il 14,4% delle preferenze il titolo è andato al crossover Mazda CX-30 che ha preceduto la Peugeot 208 (13,9% dei voti) e la Tesla Model 3 (9,2% dei voti). A ritirare i premi sono saliti sul palco Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, Gaetano Thorel, direttore generale del Gruppo PSA Italia, e Marco D'Alimonte, country manager Italia di Tesla. La Casa giapponese si aggiudica per la prima volta il riconoscimento dopo aver vinto nel 2018 il Q Global Tech Award per il rivoluzionario motore Skyactiv-X. Mazda CX-30 si è imposto in un'ampia rosa di concorrenti in gara per l'edizione 2020 del premio: in lizza c'erano anche Audi e-Tron, BMW Serie 1, DS 3 Crossback, Kia XCeed, Mercedes GLB, Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Skoda Kamiq, Toyota RAV4 e Volkswagen T-Cross.