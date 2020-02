Seat, al Festival di Sanremo assieme ad MTV

Anche Seat parte per il Festival di Sanremo e lo fa assieme ad MTV. La casa automobilistica porta la sua musica nella località sanremese in occasione del Festival della Canzone Italiana che prende il via questa sera sul palco del Teatro Ariston. Per la sua seconda partecipazione di seguito alla settimana del Festival, la casa spagnola sarà tra i protagonisti del format dell'emittente musicale intitolato 'Guess the artist'. in particolare, sarà Seat Ateca ad accompagnare il conduttore del programma, Nicolò De Devitiis, oltre ai cantanti in gara, agli appuntamenti del format d'intrattenimento musicale, ideato e realizzato da SBAM per MTV e di cui Seat è partner ufficiale.

Il contenuto del talk sarà naturalmente legato alla musica e agli artisti che animeranno il palco del Festival e la cittadina di Sanremo. A bordo del Suv di Barcellona, il conduttore Nicolò De Devitiis (noto volto televisivo, inviato del programma Le Iene e grande appassionato ed esperto di musica) si preparerà all'incontro con gli artisti ospiti del programma. Ogni giorno, infatti, De Devitiis avrà a disposizione soltanto qualche domanda chiusa per indovinare l'identità del protagonista della puntata, da porre mentre entrambi si troveranno sulla rispettiva Seat Ateca completamente oscurata, in prossimità dello yacht che ospiterà l'intervista. In quel contesto, poi, gli artisti si apriranno al racconto di alcuni momenti speciali e condivideranno con il pubblico confidenze e ricordi significativi sulla propria vita, carriera e sulla propria partecipazione alla kermesse musicale italiana per eccellenza.

Da oggi, 4 febbraio, il format 'Guess the artist' sarà disponibile in un doppio appuntamento quotidiano (alle 11 e alle 15) sui canali social ufficiali di MTV Italia e ripreso da Seat Italia (Facebook, Instagram e il canale YouTube dedicato). Tutti i contenuti saranno poi in onda sabato 8 febbraio alle ore 11 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle ore 15 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di tivusat e 715 di Sky), in replica poi durante la settimana dal 10 al 14 febbraio.