Mostra-scambio auto e moto d'epoca a Cesena

Fa tappa per la prima volta a Cesena Fiera la mostra-scambio Automotociclo d'Epoca più grande della Romagna. Sabato 8 e domenica 9 febbraio sono 450 gli espositori provenienti da tutta Italia (con tanto di lista d'attesa) con le loro proposte d'epoca di auto, moto, camion, trattori e biciclette. Accanto alla mostra scambio anche alcune esposizioni organizzate dai diversi club.

In Italia il mercato delle auto e moto d'epoca ha un volume delle compravendite triplicato negli ultimi 10 anni. Una recente indagine dell'Istituto Piepoli ha rilevato in 32 milioni gli italiani che hanno assistito a eventi legati al motorismo storico, il 45% dei quali pensa nel presente o nel futuro prossimo di acquistare un veicolo d'epoca.