Ubriachi alla guida, 45 patenti ritirate

Il ritiro di 45 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e in due casi perché i conducenti sono risultati postivi all'assunzione di stupefacenti con 460 punti di patente decurtati, su 248 veicoli controllati. E' il bilancio di un servizio di controllo disposto dal questore di Antonio Pignataro e condotto sul territorio di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati dalla polizia stradale, con la partecipazione di personale medico. I due conducenti postivi all'assunzione di droghe erano nello specifico uno alla cocaina ed una positiva alla THC e alla cocaina. In corso inoltre accertamenti per identificare altri due conducenti che non hanno ottemperato all'ordine di fermarsi al posto di controllo, fuggendo a forte velocità e mettendo in pericolo l'incolumità dei poliziotti. I fuggitivi saranno identificati nelle prossime ore. Il questore Pignataro chiede "la massima collaborazione alla comunità per salvare la vita a tanti giovani che si mettono alla guida sotto l'effetto di alcool e droga".