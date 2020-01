Suzuki Vitara e S-Cross, anteprima Hybrid a Winter Tour

Riparte con due novità il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, che torna ad animare alcune località sciistiche italiane. La seconda tappa della manifestazione, in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio a San Martino di Castrozza (TN), vedrà presenti in anteprima nazionale Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid. Le ibride di Hamamatsu debuttano in Italia in un contesto montano che incarna al meglio il loro habitat naturale, rappresentato per questa tappa dalla cornice delle Dolomiti innevate. A San Martino di Castrozza sarà possibile conoscere Vitara Hybrid presso lo spazio Suzuki all'interno del Vertical Village, sull'Alpe Tognola. Ai margini del Village sarà inoltre attrezzata un'area da cui partiranno i test drive Suzuki. Le prove, prenotabili direttamente in loco, daranno modo di sperimentare la tecnologia Suzuki 4x4 AllGrip in abbinamento alla tecnologia ibrida, che permette di muoversi in condizioni di aderenza precaria nel massimo rispetto dell'ambiente. Accanto alle nuove arrivate, si potranno testare Ignis e Swift 1.2 Hybrid 4WD, le uniche auto ibride sotto i quattro metri di lunghezza dotate di trazione integrale. Il gruppo si completerà poi con Suzuki Jimny. Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid entrano da protagoniste assolute nelle rispettive categorie di mercato. Entrambe combinano infatti la versatilità dalla trazione integrale AllGrip Select all'efficienza della più recente tecnologia Suzuki Hybrid. Il suo cuore pulsante è il motore 1.4 Boosterjet, cui è abbinato un modulo Hybrid, che sfrutta tre elementi principali. Questi sono l'Integrated Starter Generator (ISG), che funge da alternatore, motore elettrico e motorino di avviamento, un pacco di batterie agli ioni di litio sistemato sotto il sedile del passeggero e un convertitore, che trasforma la tensione da 48V a 12V. Oltre che compatti, tutti questi componenti sono anche leggeri: il peso complessivo del sistema è di 45 kg.