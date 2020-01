Lancia Aurelia protagonista al Mauto

Una retrospettiva dedicata alla mitica Lancia Aurelia, modello tra i più moderni della produzione italiana del dopoguerra e simbolo del boom economico, è stata inaugurata oggi al Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. La mostra 'Lancia Aurelia 1950 - 2020. Mito senza tempo', aperta fino al 3 maggio 2020, è uno straordinario percorso espositivo che, attraverso il contributo di 18 esemplari d'eccezione, fotografa l'evoluzione del modello presentato per la prima volta al pubblico proprio a Torino nel 1950.

Già a partire da quella prima apparizione, grazie al fortunato sodalizio con Battista Pinin Farina, la Lancia Aurelia si impone agli occhi di tutto il mondo come espressione di pura eleganza, ispirata a un ideale di levigata sobrietà. Tale fu il suo successo, che divenne anche protagonista di film famosi come "Il sorpasso" con Vittorio Gassman e "Et Dieu crèa la femme" con Brigitte Bardot, che la consacrarono icona di stile a livello internazionale.