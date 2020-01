Kia Seltos e campione Josh Jacobs per campagna sociale Usa

Kia ha scelto il momento clou per l'audience televisiva Usa, quello del Super Bowl del prossimo 2 febbraio, per lanciare il suo ultimo suv compatto Seltos e concludere una campagna con finalità sociali che è on air dal 29 gennaio. E' intitolato Tough Never Quits lo spot da 60 secondi che vede l'asso del football americano Josh Jacobs - con un passato da senzatetto prima di diventare una celebrità dello sport - alla guida di una Kia Seltos in Oklahoma, dove è nato. Jacobs è presente in quasi tutto lo spot, offrendo consigli al suo compagno di viaggio più giovane mentre guida il suv Seltos, una novità riservata al mercato Usa. Kia ha dichiarato di voler utilizzare questo video per sensibilizzare l'opinione pubblica sui senzatetto giovanili. Per ogni 'yard' guadagnata durante il Super Bowl, Kia donerà per beneficenza 1.000 dollari a tre partner che lavorano per combattere il fenomeno dei giovani senzatetto: Covenant House, Positive Tomorrows e StandUp for Kids.