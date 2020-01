Dodge Charger ancora con Vin Diesel in Fast & Furious F9

Grande festa domani, a Miami in Florida, per il debutto del primo trailer del nono episodio della saga di Fast & Furious e per la celebrazione, con quella che la Universal Pictures definisce una 'Global Fan Extravaganza', del film 'The Road To F9'. Ospiti d'onore dell'evento (annunciato con un video lo storico protagonista Vin Diesel, il regista Justin Lin, e le star Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, a cui si aggiungerà in nuovo entrato nella famiglia di Fast & Furious, John Cena.





Rifettori puntati, naturalmente, anche sulle auto sportive che da sempre sono le 'reginette' di questa serie cinematografica con le varie Dodge Charger del 1969 e del 1970 di Dominic Toretto, alias Vin Diesel al posto d'onore. FCA, che è sponsor del film con il brand Dodge, esporrà domani a Miami anche un simulatore di guida, installato su una moderna Dodge Challenger SRT Demon, per far provare agli ospiti l'emozione di correre all'impazzata e fare le acrobazie - seppur virtualmente - come Dom Toretto e i suoi amici. Saranno presenti alla festa di Fast & Furious 'Road to F9' anche gli altri sponsor Xfinity, IMAX e Castrol. Il debutto nei cinema del nuovo film è previsto per il prossimo 22 maggio negli Stati Uniti. Intanto gli appassionati potranno seguire l'evento del 31 gennaio attraverso una diretta via Facebook eYouTube con /TheFastSaga, così come su Instagram e Twitter con @TheFastSaga o, ancora, all'indirizzo www.fastandfurious.com/theroadtof9