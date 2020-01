Audi e-tron, uno spot con Maisie Williams per Game Day

Audi torna sugli schermi della serata più prestigiosa del campionato di football americano. In occasione del Game Day, il marchio tedesco si presenta con uno spot della durata di sessanta secondi, ispirato al brano musicale 'Let It Go', cantato dall'attrice Maisie Williams. La Williams siede al volante di nuova Audi e-tron Sportback per il lancio mondiale della campagna di brand, indirizzata a definire una nuova era di mobilità sostenibile. Ideato dall'agenzia pubblicitaria 72andSunny Amsterdam, partner globale di Audi, lo spot è diretto da François Rousselet e rappresenta l'undicesima apparizione del marchio durante l'atteso appuntamento sportivo.



Lo spot ha come protagonista la Williams, portavoce di molteplici iniziative legate al cambiamento climatico, nella personale interpretazione della canzone tratta dal film 'Frozen' della Disney. Nello spot, dal taglio cinematografico, la Williams, al volante della e-tron Sportback, si trova bloccata a un incrocio, simbolo del crocevia tra i pregiudizi di oggi e i vecchi stereotipi in materia di consumi, successo e status. La Williams sceglie di invertire la rotta e lasciarsi tutto alle spalle, intonando la nota canzone 'Let It Go' mentre guida verso un futuro sostenibile. Lungo la strada, numerosi automobilisti e pedoni si uniscono a lei, sottolineando il grande impegno profuso dal Marchio per inaugurare una nuova era di mobilità sostenibile. Il viaggio è una metafora di come la decisione di impegnarsi in scelte più green porti ognuno di noi a dare il proprio contributo a livello globale. Registrata dalla Williams nei famosi Abbey Road Studios di Londra, la reinterpretazione di 'Let It Go' conferisce allo spot una suggestiva impronta narrativa. È un'interpretazione inedita e in parte provocatoria di una canzone che ha conquistato il pubblico mondiale, ma che dimostra ancora una volta come una trasformazione inizi sempre quando si decide di lasciarsi alle spalle il passato per creare qualcosa di nuovo. In questo caso, per realizzare un futuro più sostenibile. "La serata più prestigiosa del campionato di football americano, nonché uno degli ultimi eventi televisivi trasmessi in diretta a livello globale - ha dichiarato Sven Schuwirth, Responsabile della divisione Digital Business e Customer Experience di Audi - è il momento ideale per condividere con un pubblico mondiale il nostro percorso strategico verso una mobilità premium sostenibile. Maisie Williams è la perfetta ambasciatrice della tendenza sempre più radicata tra i consumatori nel ricercare e sostenere alternative di trasporto all'insegna di una maggiore sostenibilità. Nella veste d'innovatrice creativa, la Williams incarna alla perfezione i desideri di milioni di persone che intendono passare a un futuro elettrico".