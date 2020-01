Anfia partecipa a Automotoracing con sezione Motorsport

In programma fino a domenica, negli spazi di Lingotto Fiere a Torino, l'undicesima edizione di Automotoracing, la manifestazione organizzata da Bea Srl che - in parallelo con la rassegna dedicata ai motori d'epoca Automotoretrò - dal 2009 costituisce il punto di riferimento in Italia per il settore delle auto e moto da competizione, della customizzazione e delle attività di tuning e racing. Per il secondo anno consecutivo, Anfia prende parte all'evento con uno stand istituzionale della sezione Motorsport che, nei suoi 50 metri quadri - uno spazio quasi raddoppiato rispetto all'edizione 2019 - ospiterà i prodotti di quattro aziende Associate: Aros Marmitte, CSI, OMP Racing e Sassa roll-bar. Nata nel 2016, la sezione Motosport di Anfia si è progressivamente ampliata fino a comprendere, oggi, 18 aziende fra le principali realtà operanti nel settore. Nello stand dell'associazione saranno inoltre presenti due team di Formula SAE Italy, evento educational organizzato da Anfia che vede la partecipazione delle facoltà di ingegneria di tutto il mondo: la Squadra Corse del Politecnico di Torino, vincitrice dell'edizione 2019 della manifestazione nella categoria delle vetture elettriche, e il Team Dynamis PRC del Politecnico di Milano, vincitore dell'edizione 2019 nella categoria delle vetture a combustione, con le rispettive vetture monoposto da competizione. Squadra Corse PoliTo, nata nel 2004, rappresenta attualmente il Team italiano di riferimento nella categoria dei prototipi elettrici e presenterà una vettura in fibra di carbonio full-electric, con pacco batteria da 7,3 kWh. Dynamis PRC, attivo da più di 10 anni nella Formula Student, esporrà, invece, il prototipo a combustione DP11, con motore da 67 CV e trazione posteriore, la macchina più competitiva realizzata dal team fino ad oggi. ''La filiera italiana del Motorsport è la seconda, in ordine di importanza, in Europa, dopo quella inglese - commenta Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - . La sezione Motorsport di Anfia ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e dare maggiore visibilità, sia in Italia che all'estero, alle competenze specializzate e alle innovazioni tecnologiche di questa filiera d'eccellenza, anche al fine di creare nuove opportunità di business per le aziende. La partecipazione di quattro associate della sezione riunite nello spazio espositivo di Anfia ad Automotoracing è un bel segnale in termini di sinergia e aggregazione, elementi chiave per un comparto, quello dell'industria del motorsport in Italia, che in questi ultimi anni è cresciuto e per il quale è fondamentale confrontarsi internamente e unire le forze''.