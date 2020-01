Smog: Lombardia, ancora divieti a Milano e altre sei città

Da domani, giovedì 30 gennaio, sono revocate le misure temporanee anti-smog di primo livello nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Como e Varese. Restano attive invece nelle province di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Bergamo, Cremona e Mantova. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia.

"Le concentrazioni di Pm10 hanno fatto registrare valori in generale miglioramento nella maggior parte della Regione. In particolare - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - a Como e Varese si è registrato il primo giorno inferiore al limite che, unito a previsioni favorevoli alla dispersione, consente la revoca delle misure temporanee".