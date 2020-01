Smog: a Milano domenica stop traffico, corridoi per stadio

Domenica 2 febbraio, dalle 10 alle 18, sarà in vigore a Milano il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha firmato l'ordinanza che si applica a tutto il territorio del Comune di Milano.

Come spiega una nota di Palazzo Marino, dalle 12 saranno escluse dal blocco le strade che portano allo stadio Meazza dove alle 15 è in programma la partita Milan-Verona e sono esclusi dal divieto di circolazione anche i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, che saranno potenziati.

Per garantire il rispetto dell'ordinanza, saranno circa 70 per turno le pattuglie della Polizia locale operative sul territorio, sia in postazioni fisse sia in movimento. Sarà potenziato il personale in servizio alla centrale operativa.