Kia, flotta di 130 veicoli per Australian Open di tennis

Kia Motors Corporation festeggia con la consegna di una flotta di 130 veicoli il diciannovesimo anno consecutivo di partnership come fornitore ufficiale di mobilità agli Australian Open 2020, in corso in questi giorni a Melbourne. La cerimonia ufficiale di consegna della flotta si è svolta presso la Federation Square a Melbourne. Rafael Nadal, vincitore di 19 titoli singoli maschili del Grande Slam e Global Brand Ambassador Kia dal 2004, ha consegnato simbolicamente agli organizzatori la flotta di 130 veicoli Kia, composta dai modelli Carnival, Sorento e dalla Gran Turismo Stinger.



I veicoli sono adibiti al trasporto, per tutta la durata dell'evento, dei giocatori, degli ufficiali di gara e dei vip presenti, assicurandone comfort e sicurezza in tutti i loro spostamenti dalla giornata di apertura e fino al termine della manifestazione, il 2 febbraio prossimo.



L'anno scorso, Kia e Nadal hanno celebrato il loro quindicesimo anno consecutivo di partnership dal 2004, anni in cui la leggenda del tennis spagnolo - considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi - ha sostenuto e promosso la campagna globale Kia 'The Power to Surprise'. Dopo aver collezionato nella sua carriera 19 titoli del Grande Slam e una medaglia d'oro olimpica, se Nadal dovesse aggiudicarsi il titolo maschile di quest'anno, con 20 successi raggiungerebbe il record di Roger Federer del maggior numero di titoli vinti nel Grande Slam.



In occasione di questa edizione, Kia ha ampliato la sua collaborazione ufficiale sostenendo l'Australian Open Ballkids Program e aggiungendo così il logo Kia sulle divise sostenibili dei ball kids, prodotte con filati di poliestere derivati al 100% da bottiglie in plastica riciclata PET.



Per valorizzare ulteriormente il suo ruolo in occasione degli Australian Open, quest'anno il brand automobilistico collabora anche con Uber nella gestione della flotta Kia Fan Fleet, composta da 30 Suv Seltos, per offrire un servizio di shuttle che permette agli utenti di Uber di andare dal business district della città a Melbourne Park, sede del Torneo, gratuitamente.