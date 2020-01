Bentley Continental GT IceRace abominevole bolide delle nevi

Torna il prossimo primo febbraio uno degli eventi più 'originali' nell'ambito delle competizioni motoristiche, il GP Ice Race di Zell am See, nella località austriaca vicina a Salisburgo. Nato nel 1937 per mettere alla prova auto di serie e da competizione, monoposto comprese, questo insolito Gran Premio si è disputato fino al 1974 ed è rinato lo scorso anno con grande successo.

La formula del GP Ice Race utilizza la superficie ghiacciata di un vecchio aeroporto (l'indirizzo è esplicativo: Professor-Ferry-Porsche-Strasse 24) e comprende varie classifiche per veicoli moderni, buggy e auto classiche, tra cui una - ancora più insolita - con sciatori al traino delle automobili. L'interessa mediatico e il folto pubblico sempre presente nelle ultime edizioni ha spinto molte Case a presenziare e partecipare all'evento di Zell am See, con quelle tedesche in primo luogo, tanto che nell'edizione 2019 si è vista correre - con tanto di assetto 'alto' e gomme chiodate - una monoposto Audi di Formula E. Un video (https://www.youtube.com/watch?v=rDilb9USBTc) racconta efficacemente le emozioni che può dare una gara tanto insolita quanto emozionante.



Nel prossimo week end ci sarà un nuovo mostro ad aggredire il ghiaccio e a impressionare con la sua mole e potenza gli spettatori: la Bentley Continental GT Ice Race. Un 'abominevole' bolide delle nevi, dotato di una preparazione specifica, in cui spiccano i sedili e le cinture Sparco, la gommatura Pirelli Scorpion con chiodatura e lo scarico Akrapovic studiato non solo per esaltare le prestazioni ma anche per incantare il pubblico con il sound del motore W12 biturbo. La Continental GT Ice Race è stata personalizzata con una livrea che rende omaggio al modello che nel 2019 ha conquistato il record alla Pikes Peak International Hill Climb, vettura che montava lo stesso motore TSI a turbocompressore W12 da 635 Cv con 900 Nm di coppia. Il 'mostro' del brand britannico - che fa parte com'è noto del Gruppo Volkswagen - sarà ingentilito dalla presenza al volante di Catie Munnings, vincitrice del FIA European Rally Championship Ladies Trophy, ex conduttrice del programma televisivo CBeebies Catie's Amazing Machines e figlia dell'ex pilota di rally Chris Munnings. ''L'opportunità di correre con Bentley a Zell am See - ha detto Catie - è un'occasione da non perdere. Questa auto mi toglie il fiato, e in realtà non riesco ancora a credere che mi scatenerò al volante di una Bentley per fare una gara sul ghiaccio. Mi sono allenata sul ghiaccio poco prima di Natale.



All'inizio ho pensato che sarebbe stato pesante, ma sono rimasta sorpreso da quanto la Continental GT Ice Race sia dinamica, agile e reattiva. Può danzare come un'auto da rally leggera - ha concluso Catie - e non vedo l'ora di gareggiare in un evento così iconico''.