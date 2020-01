Bollo auto: in Lombardia sconto del 15% con domiciliazione

Da quest'anno chi paga il bollo auto con addebito bancario, può usufruire di uno sconto annuale del 15%, anziché del 10%. Lo ricorda in una nota la Regione Lombardia. Per avere diritto allo sconto si deve far pervenire il mandato di pagamento alla Regione entro il giorno 15 o alla fine del mese precedente la scadenza. Le due date valgono rispettivamente nel caso di invio per posta ordinaria oppure online, tramite l'Area personale tributi. Chi invece, allo scorso 31 dicembre, aveva la domiciliazione già attiva, potrà godere in automatico della maggiore agevolazione introdotta con l'ultima manovra finanziaria regionale.

"Premiamo chi paga con regolarità, facendogli risparmiare circa due mensilità" sottolinea l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini.

"Più in generale, semplifichiamo la vita degli automobilisti lombardi. La scelta della domiciliazione bancaria permette, infatti, di dire addio alle code agli sportelli di riscossione e lasciando liberi da questa scadenza, evita di incorrere in sanzioni per ritardi o mancati pagamenti", evidenzia l'assessore. Per l'operazione di pagamento tramite domiciliazione bancaria il costo è di 1 euro. Lo sconto vale anche per le persone giuridiche con parco veicolare intestato o utilizzato fino a 50 mezzi. Per le realtà che superassero questo numero la riduzione del bollo rimane fissata al 10%.