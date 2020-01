ASI, ad Automotoretrò celebra design italiano

La stagione 2020 degli appuntamenti dedicati al motorismo storico si aprirà con il salone internazionale Automotoretrò, in programma al Lingotto Fiere di Torino dal 30 gennaio al 2 febbraio. All'evento sarà presente anche l'Automotoclub Storico Italiano che ha la propria sede istituzionale proprio a Torino, capitale mondiale del motorismo storico. ASI, per l'occasione, festeggerà i 90 anni di Pininfarina, marchio che da sempre è portabandiera del design italiano nel mondo. Regina dell'esposizione ASI sarà la Cisitalia 202 Coupé del 1947: prima vettura al mondo entrata a far parte della collezione permanente di un museo d'arte moderna -il MoMA di New York -e definita 'Scultura in movimento' da Arthur Drexler. Ad Automotoretrò si parlerà anche della lunga tradizione Yamaha nelle competizioni motociclistiche. Nello stand ASI saranno esposte una Yamaha-Bimota 350 GP usata da Giuseppe Consalvi nel mondiale 1978 e la Yamaha XTZ 750 Super Ténére che partecipò al Rally Dakar 1992. Nel corso del lungo weekend di Automotoretrò, lo stand ASI sarà un susseguirsi di incontri e conferenze. Tra queste: 'Torino Automotive Heritage: il manifesto di una nuova iniziativa' (venerdì 31 gennaio alle ore 15.00); 'I motori tra passato e futuro: passione e mobilità possono convivere grazie all'uso corretto e consapevole dei veicoli storici certificati' (sabato 1 febbraio, ore 10); 'I veicoli storici come beni culturali' (sabato 1 febbraio, ore 11); 'Motorismo storico:tutele, non privilegi. Libertà di circolazione e sgravi fiscali servono a salvaguardare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità' (sabato 1 febbraio, ore 14.30); 'Torino città dei carrozzieri e dello stile' (domenica 2 febbraio, ore 11). Inoltre, sabato 1 febbraio, alle 12.30, verrà presentato in anteprima il nuovo libro 'Alfa Romeo GTA' con gli autori Vladimir Pajevic e Gian Luigi Picchi, ex pilota ufficiale Alfa, e alle 15.30 si parlerà di Lancia Rally con Cesare Fiorio e Sergio Limonedi, di fronte ad un nuovo quadro realizzato dall'artista Massimo Beretta.