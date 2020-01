Scoperta officina abusiva in 'bunker' nel Torinese

Aveva allestito a Druento, nel torinese, una carrozzeria abusiva, con officina per le riparazioni, impianti per la verniciatura e posti per il ricovero delle auto. A scoprirlo la guardia di finanza di Torino durante un controllo in collaborazione con l'Arpa e la polizia municipale. Il titolare, un torinese di 40 anni, è stato denunciato per reati ambientali e multato per 70mila euro.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo non smaltiva correttamente i residui della lavorazione, ma gettava i rifiuti in una sorta di discarica abusiva e i suoi dipendenti lavoravano tutti in nero, senza alcun tipo di contratto o garanzia.

Per eludere i controlli, l'uomo aveva allestito l'officina in un complesso chiuso: impossibile notarla dall'esterno, le prenotazioni avvenivano via internet grazie al passaparola di clienti fedelissimi.