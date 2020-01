FCA, ad Automotoretrò festa per Alfa Romeo e Panda

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, al Lingotto Fiere di Torino, vanno in scena la 38esima edizione di Automotoretrò e l'undicesima edizione di Automotoracing, che aprono ufficialmente il calendario di eventi dedicati agli appassionati del motorismo d'epoca. Confermata la formula con l'esposizione delle più belle vetture del passato, sportive e di serie, provenienti da ogni parte d'Europa e da diverse epoche. Tra più di 1.200 espositori, trovano posto anche stand dedicati ai modellini, ai ricambi originali, alla compravendita di vetture e all'editoria specializzata, oltre a un ricco programma di convegni, presentazioni di libri e incontri con famosi personaggi del settore. Appuntamento importante anche per FCA Heritage, il dipartimento del gruppo dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Alla kermesse torinese FCA Heritage si presenta con uno stand rinnovato nel design, che ospita alcuni esemplari come la rarissima Alfa 24 HP del 1910 e l'Alfa Romeo 6C 1500 SS. Nel 2020 si celebrano anche i primi 40 anni della Fiat Panda, l'intramontabile icona Fiat che ha conquistato diverse generazioni di automobilisti grazie alle sue dimensioni esterne compatte, al grande spazio interno configurabile per ogni esigenza di trasporto, all'ampia scelta di motori e alle numerose combinazioni cromatiche. Sullo stand è in mostra una Panda 30 (1980), uno dei primi esemplari del modello presentato al Salone dell'automobile di Ginevra del 1980 che riscosse un immediato successo, soprattutto tra i più giovani che per la sua innata semplicità e simpatia. Inoltre, ad Automotoretrò si potranno vedere da vicino i paraurti della leggendaria Lancia Delta HF Integrale, i primi ricambi della linea 'Heritage Parts' dedicata alle vetture classiche e prodotta da FCA Heritage insieme a Mopar. In particolare, per l'occasione i ricercatissimi pezzi sono visibili su una vettura sperimentale degli anni Novanta appartenente alla collezione storica di FCA Heritage ed attualmente in restauro presso le Officine Classiche. Infine, completano l'esposizione torinese due vetture moderne: la sportiva Alfa Romeo Giulia MY20 e l'esclusiva Fiat Panda Trussardi.