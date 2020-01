Noleggio a breve termine, ora è permesso ai neopatentati

Anche i guidatori più giovani, e in generale tutti i neopatentati, potranno ora accedere ai vantaggi del noleggio a breve termine, in passato precluso a una fascia di clientela che - per il repentino cambio delle abitudini e degli stili di vita - è sempre meno propensa al possesso di un veicolo.



Grazie a Locauto Young, il nuovo servizio creato per coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di 12 mesi - e finora esclusi dal mercato del noleggio a breve termine in Italia - la formula di Locauto Young introduce, per la prima volta nel settore, una modalità di noleggio semplice e smart pensata per i giovani guidatori che vogliono avvicinarsi al servizio e vivere un'esperienza di guida senza preoccupazioni, nel rispetto della normativa vigente. I clienti Locauto possono scegliere, a seconda del gruppo auto opzionato, pacchetti con tariffe flat omnicomprensive (noleggio, coperture danni e furto, oneri di circolazione, aeroportuali e ferroviari, chilometri illimitati, assistenza stradale e Iva) a partire da 60 euro al giorno. ''Abbiamo deciso di differenziarci dai competitor e lanciare un'importante rivoluzione nel settore - ha detto Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto - rendendo disponibile il servizio di noleggio a breve termine a una nuova fascia di potenziali clienti che, sempre con maggiore frequenza, richiedono questa possibilità. Accogliere le richieste in arrivo dalle nuove generazioni ha un forte significato per il nostro Gruppo che ha deciso di lanciare un messaggio di fiducia e apertura al futuro''. Innovativa anche la campagna di comunicazione che lancia il servizio. ''l'Azienda ha creduto da subito nel progetto - commenta Giuliano Benaglio, communication director di Locauto - realizzando un piano di comunicazione orientato principalmente ai canali digital per approcciare in modo coerente, una target audience insolita per un'azienda di noleggio''.