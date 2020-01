Telepass: Benedetto, dopo l'estate arriva Next con Arval

Next è il "telepass connesso del futuro", realizzato con Arval, sarà provato a marzo dalla stampa e dopo l'estate sarà disponibile per i clienti. Lo ha detto l'amministratore delegato Gabriele Benedetto spiegando che "sarà un telepass più intelligente, con una maggiore connettività, avrà una dimensione simile a quello attuale e non richiederà una installazione particolare". "Verrà attivato in remoto da Telepass - aggiunge - e lo lanciamo nel 2020 perché abbiamo trovato il partner Arval". Con Next si potrà parcheggiare l'auto sulle strisce blu, fare il pieno e trovare l'auto pulita, aprire il cancello di casa ed essere avvisati quando fare il cambio delle gomme. Next inoltre avviserà l'utente quando deve pagare il parcheggio o se deve parcheggiare l'auto perché si trova in prossimità di una zona a traffico limitato.

"Non è un progetto banale - ha commentato Gregoire Chove, direttore generale di Arval Europe - ed è un prodotto che richiede un investimento importante" . "Oggi - aggiunge - siamo i leader del noleggio a lungo termine in Italia e Telepass Next ci servirà per il noleggio a breve termine e per il car sharing". Nel progetto Chove vede un "enorme dato di innovazione". "Parte dall'Italia - sottolinea e speriamo di poterlo esportare in Francia, Spagna e Germania, piantando la bandiera italiana in quei Paesi".